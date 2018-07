Les Français plus pessimistes que leurs voisins européens

publié le 28/02/2017 à 23:40

Selon l'observatoire Cetelem de la consommation, les deux mots les plus cités par les européens pour décrire la situation actuelle sont "méfiance" et "inquiétude". Mais c'est en France que les termes de "colère" et d'"exaspération" sont les plus nommés par rapport au reste du vieux continent.



Il s'avère que les Français sont également plus inquiets que leurs voisins pour l'avenir de leurs enfants. Un pessimisme qui se retrouve à tous les niveaux, 51% des Français estimant que leur pouvoir d'achat a baissé en 2016, contre 37% seulement pour la moyenne européenne.

Interrogés sur les critères qui pourraient contribuer au retour d'un certain optimisme, les Français citent en premier lieu une baisse du chômage, puis l'augmentation des salaires. La confiance rime cependant aussi avec la famille et les amis, deux valeurs que nous mettons très en avant dans notre conception du bonheur. Des proches qui font aussi office de conseillers, ceux-ci étant la première source de conseils avant un achat, devant les avis sur internet.