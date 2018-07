Les Français boudent l'épargne et n'empruntent plus

publié le 27/04/2016 à 04:17

Les Français garnissent de plus en plus leur compte courant au détriment de l'épargne et de la consommation. En cause? Le taux de rémunération du livret A de 0.75%, ils préfèrent une rétribution nulle et disposer de l'argent comme bon leur semble ce qui est sans doute un tort puisque les montants de cette épargne sont disponibles à n'importe quel moment et sont totalement défiscalisés.



Les Français délaissent aussi d'autres placements sans risque comme l'assurance-vie. Seule l'épargne au logement sauve les meubles. Ouvert avant le 31 janvier dernier, le livret épargne logement rapporte 2.5%, à partir du 1er février, le rendement tombe à 1.75%. Tout ceci est le signe que les Français ne consomment pas ou peu et n'empruntent pas malgré des taux très attractifs. Mais cela traduit également le résultat d'un manque de confiance dans l'avenir.