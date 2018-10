Les fausses promesses

publié le 11/10/2018 à 09:55



Le cas de Jacques

En 2013, Jacques quitte son employeur. Il achète une société de travaux, puis fait l’acquisition d’une entreprise de dépannage électriques en sérieuses difficultés financières. L’ex-dirigeant conserve un statut de salarié et 30 % des parts. Pour remettre l’entreprise de dépannage sur pied, il convient avec ses associés d’injecter des fonds. La société-mère verse 15.000€. Quant à l’ex-dirigeant, il s’engage à apporter 5000€. Seulement, très vite, il lui explique ne pas pouvoir verser de fonds car il cacherait à sa femme qu’il n’est plus gérant. Compréhensif, Jacques accepte de lui prêter à titre personnel les 5000€. Pour acter l’emprunt, il signe ensemble une reconnaissance de dettes, le 16 septembre 2014. Sauf qu’au bout de deux ans, les affaires tournent mal. Criblé de dettes, Jacques finit par mettre la clé sous la porte en mars 2017. Il recontacte à ce moment-là son ancien collaborateur qui ne l’a toujours pas remboursé. Et c’est peine perdue…

