publié le 07/12/2019 à 07:00

Spéciale "Rien ne se perd" !



Acheter un appareil reconditionné, une bonne idée ?

Invité : Vianney Vaute, co-fondateur de Back Market, la première plateforme dédiée aux produits reconditionnés



Les épluchures, ça se cuisine ?

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef et créatrice de La Guinguette d'Angèle et co-auteur avec Vincent Valinducq de Zones Bleues (Editions First)



Comment offrir une seconde vie à nos objets ?

Invitée : Karina Perez, cofondatrice de La Ressourcerie des Batignolles (Paris 17e)



Zones Bleues