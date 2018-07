Les entreprises françaises en forme en terme de dépôt de brevets

publié le 27/04/2016 à 12:19

Ce matin, les bonnes nouvelles ne viennent pas que du front du chômage, mais aussi de l'innovation. Parce que 4 Français se retrouvent dans la liste finale des inventeurs européens 2016. 4 Français sur 15, ce n'est pas mal. Alors on ne connaîtra le nom des gagnants qu'en juin mais déjà on peut s’arrêter sur ces chercheurs français mis à la une et se féliciter de leur créativité. On y trouve un nouveau modèle de cryptage des cartes à puce, pour sécuriser contre la fraude. Et la carte à puce on s'y connaît en France, c'est Roland Moreno qui en est l'inventeur. Il y a aussi un traitement contre la maladie de Parkinson par stimulation cérébrale à haute fréquence, ou encore un nouveau kit de diagnostic du VIH ou de l'hépatite B. Et ça marche! Ce kit a déjà été utilisé sur 40.000 Africains. Enfin, l'invention déjà très médiatisée, le cœur artificiel de Carmat.

Les PME : 22% des brevets en France

La France s'en sort donc bien car les grandes entreprises consacrent pas mal d'argent à la recherche, c'est le succès aussi du crédit impôt recherche. Parmi les plus gros dépositaires de brevets et bien il y a par exemple PSA. Le constructeur automobile crée chaque année près d'un millier d'inventions, qu'il protège en les brevetant. Dans la liste, on trouve aussi L'Oréal, Renault ou encore Safran. Mais c'est vrai que ce sont surtout de grosses entreprises. Seules 1.800 entreprises déposent des brevets chaque année, c'est très peu vu l'étendue de notre tissu économique.

Ça veut dire que les PME ne protègent pas forcément leurs inventions. Parce que déposer un brevet, c'est long, c'est cher et c'est compliqué. Encore récemment, la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, réclamait une réduction pour les start-up. Un brevet, ça coûte 7.000 euros sur 20 ans, plus des frais de dossier de 3 à 5.000 euros, et puis il y a un délai d'attente de 30 mois. Alors en ce moment, la France essaie de simplifier tout ça mais c'est vrai, les PME ne déposent que 22% des brevets en France.

Le bloc-notes

SFR va lancer 5 chaînes de télé dédiées au sport et proposées à tous, avec notamment une chaîne qui diffusera le championnat anglais de foot. Ça fait partie de la nouvelle stratégie du groupe Altice, propriété de Patrick Drahi. Officialisation aujourd'hui

La note du jour

16 sur 20 pour le Rosé de Provence, qui grâce à un gros travail de marketing s'installe sur les tables américaines : les exportations vers les USA ont bondi de plus de 50% l'année dernière, et là-bas, la bouteille se vend 20 euros contre un peu plus de 4 euros ici en supermarché. Amazing !