Les dangers du smartphone

publié le 24/05/2019 à 09:20

Le cas d'Amandine

Le 27 mars 2019 au soir, Amandine se connecte via son téléphone portable à son application bancaire pour vérifier l’état de son compte joint. Au départ, ses tentatives avec le mot de passe de son mari échouent étrangement, mais elle finit par se connecter avec ses identifiants... Et là, dès que les relevés s’affichent, elle tombe des nues. Non seulement, elle constate que 12.000€ ont été virés de son livret A jusqu’à son compte courant, mais surtout, elle déplore deux virements de 6000 € vers le compte d’un inconnu notoire. Complètement sonnée, elle se rend dès le lendemain dans votre son bancaire. L’entrevue tourne au tragicomique. Son interlocuteur affirme sans la moindre preuve que les virements auraient été faits via son téléphone portable. A ce titre, il lui explique qu’on ne peut pas la rembourser…

