À Madagascar, il y a trois mois, le cyclone Enawo a détruit un tiers de la récolte. Or ce pays fournit 80% de la production mondiale. Si vous faites des pâtisseries, vous l'avez constaté : la vanille est devenue hors de prix. En deux ans, le kilo est passé de 50 à 400 euros. Il y a d'autres causes : la demande mondiale est trop forte. Les producteurs à Madagascar se sont mis a faire n'importe quoi.



Car pour faire une bonne gousse de vanille, il faut de la patience : cinq ans au moins, le temps que la plante pousse. Puis la gousse doit être séchée au soleil et, comme le vin, elle est affinée dans des caisses hermétiques. Or comme les prix s'envolent, les producteurs ont tendance à vouloir la commercialiser trop vite. Donc la vanille de qualité est devenue rare et chère. Il y a d'autres pays qui en produisent, dont la France à la Réunion, mais celle-là elle est haut de gamme, et encore plus chère.

Ceux qui se frottent les mains, ce sont les producteurs de fausse vanille. Pour votre eskimo sur la plage cet été, pas de souci : les arômes seront parfaitement chimiques, élaborés à base de dérivés de pétrole. Alors il y a aussi une autre source d'arôme de vanille : la glande sexuelle du castor, autorisée en Amérique du nord pour parfumer les glaces. Très amère à l'état pur, cette sécrétion diluée a le gout de vanille. Mais pour la produire, il faut tuer les castor. Donc l’arôme chimique de pétrole reste pour l'instant l'alternative la plus acceptable.