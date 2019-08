Les coulisses du Crillon, le palace parisien, dans "Zone interdite"

publié le 07/08/2019 à 08:45

Il est l'un des plus luxueux hôtels du monde. Le mythique Crillon, situé place de la Concorde à Paris, a été rénové pendant quatre ans. 400 employés y travaillent actuellement. Ils sont majordomes, chefs étoilés ou encore femmes de ménage et s'activent pour faire de l'établissement le plus beau palace de la capitale.

Savoir faire un lit "palace" gonflé avec des draps repassés à la vapeur, préparer un dîner aux chandelles, s'assurer que les clients ne manquent de rien... Cédric, l'un des majordomes, doit répondre aux demandes parfois insolites des visiteurs. C'est lui qui est chargé de faire la promotion de l'hôtel à Las Vegas lors d'un congrès cette année.

L'hôtel va même chercher des touristes au Liban et exporte son savoir-faire lors d'une soirée chez la couturière Elie Saab à Beyrouth.