Les comptes courants rémunérés sont-ils en voie de disparition ?

publié le 27/12/2018 à 11:37

Les comptes courants rémunérés ne sont plus en odeur de sainteté. Preuve de cette tombée en désuétude, les banques ne communiquent presque plus sur les rémunérations des comptes. Alors qu'un quart des banques proposaient ce type des comptes en 2012, elles n'étaient plus que 3% en 2017.



Tout est d'ailleurs fait pour dissuader les clients de choisir ces formules, noyées parmi une ribambelle de services facturés, donc plus chers que les intérêts engrangés. Pour ne rien arranger, le taux de rémunération est ridiculement faible, avec une moyenne de 0,26%. Mais il faut savoir que l'argent perçu grâce à ce taux est considéré comme un revenu supplémentaire. À ce titre, il est imposé entre 17,2% et 30% selon les revenus. Conclusion : le compte rémunéré n'est intéressant ni pour la banque ni pour le client. Il est par conséquent en train de disparaître lentement.

Ce type de comptes est né au début des années 2010, lorsqu'une crise des liquidités faisait rage. Les banques ont donc poussé le compte rémunéré pour attirer l'épargne des Français et des Françaises. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêts sont tellement bas que la banque centrale européenne prêtent de l'argent aux banques à 0%.

Les dernières qui pratiquent ces offres sont des établissement en conquête de clientèles, souvent des nouveaux entrants en provenance de l'étranger.