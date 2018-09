publié le 13/09/2018 à 12:46

Pour encadrer tous les élèves, qu’ils soient écoliers, collégiens, lycéens et apprentis, près de 900.000 enseignants sont en poste dans plus de 62.000 établissements scolaires du public et du privé. Quant au nombre moyen d'élèves par classe, comptez autour de 23 à l'école élémentaire, 24 au collège et 29 au lycée général et technologique.



Concernant les nouveautés cette année, c’est le grand retour de la semaine de 4 jours puisque 85% des communes ont choisi la suppression de l’école le mercredi. Autre nouveauté : chaque jour, une dictée et 15 minutes de calcul devront être au programme.



"La Marseillaise" devra être apprise par cœur en CE2 et les élèves de CE1 devront, eux, au moins savoir le premier couplet. Le portable est désormais interdit dans les écoles et collèges, en classe ou dans la cour de récréation.

Enfin, les plus petits devront avoir onze vaccins à jour pour pouvoir aller à la crèche, contre trois auparavant.