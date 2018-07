Les banquiers rêvent de faire disparaître la monnaie

publié le 27/04/2017 à 07:27

Le liquide reste une seconde nature dans l'Hexagone : 31% des travaux dans le bâtiment, 19% dans le commerce et l’hôtellerie restauration, 12% dans les services ménagers. On se moque des Italiens, mais manifestement le travail au noir fluidifie copieusement notre économie nationale. Des pratiques coupables qui s'expliqueraient par la stagnation du pouvoir d'achat, la pression sur les salaires, et surtout la violence du matraquage fiscal. Dans cette matière, le "made in France" est leader mondial. Son poids sur les salaires comme les prélèvements sur l'activité nourrissent largement ces circuits qui échappent au Trésor Public.



Ces pratiques illicites peuvent-elles encore se développer ? Cela va être de plus en plus difficile. Tous les gouvernements s'échinent à juguler ces opérations. En France, le montant maximum d'un règlement en liquide a déjà été réduit de 3.000 à 1.000 euros. Et l'État, qui évalue à 20 milliards les pertes de recettes en cotisations, investit dans de nouveaux moyens de contrôle et de détection. L'emploi de détectives privés est désormais accepté par les juges en cas de litige.

Nous sommes la dernière génération à utiliser du cash Christian Menanteau Partager la citation





Un tout petit pas comparé aux mesures prises en Inde. Les paiements au noir y étaient la norme. Jusqu'au 8 novembre dernier où, durant la nuit sans préavis, les billets de 500 et 1.000 roupies ont été démonétisés. Une ruine pour leurs détenteurs, mais une cure d'assainissement violente pour l'économie souterraine.

Peut-on envisager la fin des billets de banque ? C'est l’arme ultime. Le rêve des gouvernements et des banquiers. Ce sera très vite une réalité. Dans dix ans, estiment les spécialistes, il n'y aura plus de billets dans nos porte-monnaie.



L'accélération des innovations technologiques va s'imposer partout. En Suède, pays pionnier, la quasi-totalité (80% des transactions) se fait déjà par des paiements dématérialisés. Il y a aussi un milliard de règlements en France cette année avec les cartes de crédit sans contact. Les logiciels de paiement dans les téléphones sont le premier moyen de paiement au Kenya. Les montres ou les frigidaires connectés et, plus sophistiquée encore, les monnaies informatiques, comme le Bitcoin, vont très vite remplacer l'euro, le dollar ou le franc suisse. En fait, nous sommes la dernière génération à utiliser du cash.

Le bloc-notes

- La compétition fiscale est lancée par Donald Trump : il ambitionne une baisse de 35 à 15% des impôts sur les entreprises.





- RTL et RTL.fr, en mode audio, texte et vidéo, sont désormais disponibles sur l'application mobile Infonity. Nous y sommes présents avec l’ensemble des titres de Prisma Media, l’AFP et Numerama.