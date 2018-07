publié le 27/05/2016 à 08:13

Les aspirateurs robots sont des espèces de tortues qui se déplacent sur des roulettes au ras du sol. Pas question donc de leur demander de monter ou descendre des escaliers. En revanche, les derniers modèles n'ont plus besoin d’un humain pour recharger leurs batteries. "S’ils retournent tout seuls à leur base pour se recharger c’est parce que désormais ces robots dressent une carte des pièces qu’il parcourent et qu’ils nettoient grâce à des capteurs infrarouges", explique Jean-Baptiste Giraud, rédacteur en chef d'Economiematin.fr.



"Les aspirateurs robots font un super boulot d’autant qu’ils arrivent aussi à passer là on zappe par paresse : ils savent se faufiler sous une table, entre les chaises, mais aussi ils passent sous les canapés", ajoute le journaliste. Mais attention, ils ont parfois besoin d'aide, notamment quand ils avalent un vêtement ou un câble". Ces appareils font très mauvais ménage avec un animal de compagnie. Notez aussi qu'ils sont beaucoup plus bruyants que les aspirateurs manuels silencieux de dernière génération.

Pour un aspirateur robot sérieux, comptez minimum 300 à 400 euros. Certains modèles grimpent à 1.000 euros. On en trouve même avec des caméras intégrées qui permettent aussi de donner dans la vidéo surveillance, ou simplement de les commander à distance via Internet.