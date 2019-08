Les agrumes, toujours bio et non-traités !

publié le 08/08/2019 à 12:55

Au menu du jour, pamplemousse, citron, orange… Leur point commun ? Ce sont des agrumes ! On va vous donner des conseils pour les cuisiner, les utiliser au quotidien…

La domestication et la culture des agrumes se sont développées dans les différents pays d’Asie où ils sont nés. La 1ère grande migration des agrumes a eu lieu il y a 3000 ans, en direction de l’ouest, vers la Mésopotamie. En deux siècles, ils atteignirent les rivages de la Méditerranée, l’Égypte et la Grèce entre le 8ème et le 4ème siècle av. JC. C’est à cette époque que Théophraste fit une description détaillée de l’agrume connu aujourd’hui sous le nom de cédrat. Le cédratier a probablement été présent dans tout le pourtour méditerranéen un peu avant le début de notre ère.

Entre le 10ème et le 13ème siècle, le bigaradier, le pamplemoussier et le citronnier arrive sur les pourtours de la Méditerranée grâce aux Maures, aux Génois et aux Portugais. C’est le commerce maritime à partir du 15ème siècle qui permit la diffusion des agrumes à travers le monde.

Les agrumes représentent une famille de fruits comptant plusieurs milliers de variations issue d’une centaine d’espèces, d’une extraordinaire diversité de parfums, de saveurs, de formes et de couleurs… On va du vert à l’orange en passant par toutes les nuances de jaune, par du rose et du pourpre.

La famille des agrumes est un réservoir de fragrances pour le parfumeur. Fixer les senteurs fugaces de l’orange, de la bergamote, du cédrat, du cumbawa est une activité qui se pratique depuis longtemps. Niveau goût, il en est de même. La palette est inédite voir unique dans la même famille de fruits. Amertume, acidité, sucrosité, douceur et même fadeur !

Aujourd'hui au bout du fil, Ruben Sarfati, chef du restaurant Rest'Ici à Montreuil, et producteur.







