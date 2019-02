publié le 28/02/2019 à 08:02

Si vous faites partie de ceux qui pensent que, depuis vingt ans, l'euro nous fait perdre de l'argent, une étude vous donne raison. Si dans les pays du nord, tout va bien, chez nous, la facture est plutôt salée : en effet, la France et l'Italie sont les pays qui ont le plus pâti de l'adoption de l'euro. Ramenée au nombre d'habitants, cette étude estime que chaque Français aurait perdu 56.000 euros sur la période 1999-2017, en 18 ans, soit 256 euros par mois et par Français. Les Italiens, quant à eux, auraient perdu 74.000 euros.



En revanche, les grands gagnants seraient l'Allemagne et les Pays-Bas, avec un plus de 23.000 euros par Allemand et de 21.000 euros par Néerlandais. L'explication serait la suivante : l'Allemagne a profité de l'euro, plus stable que la Deutsche Mark (la monnaie nationale allemande jusqu'en 2001) pour exporter ses produits, alors que la France et l'Italie ne pouvaient plus dévaluer pour soutenir leur compétitivité.

Conclusion du centre de politique européenne de Fribourg, connu pour ses positions très libérales : les pays qui ont perdu doivent faire leur réforme structurelle s'ils veulent revenir dans le camp des gagnants.

Cette étude a été très critiquée en Allemagne, notamment à cause de sa méthode de comparaison. Par exemple, la France a été comparée, sur toute la période, aux prestations économiques de deux pays qui n'ont pas l'euro (la Grande-Bretagne et l'Australie) et un algorithme s'est chargé de pondérer les différences conjoncturelles. Le genre de comparaison qui n'a pas de base sérieuse, a estimé le patron de l'institut d'économie Ifo de Munich, pourtant considéré comme très conservateur.

