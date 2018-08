publié le 09/08/2018 à 07:51

Bientôt un nouveau patron pour piloter Air France. Le numéro deux de la compagnie aérienne Air Canada, Benjamin Smith, a été choisi par le comité de nomination d'Air France-KLMpour succéder à Jean-Marc Janaillac à la tête du groupe franco-néerlandais, a indiqué Le Monde mercredi 8 août, citant "plusieurs sources".



Le comité de nomination du conseil d'administration d'Air France-KLM a, selon le quotidien, étendu sa recherche à des profils internationaux sur l'insistance de l'américain Delta et du chinois China Eastern, qui figurent parmi ses actionnaires. "Un tabou jusqu'à présent pour le groupe" qui privilégiait des dirigeants français, note le quotidien.



Benjamin Smith deviendrait directeur général d'Air France-KLM, qui se doterait d'un président non-exécutif, affirme Le Monde. Dans un tweet, Philippe Évain, le président du SNPL, premier syndicat de pilotes, avait cité mardi le nom de Benjamin Smith : "au sujet de la gouv(ernance) d'AF-KLM, il semble que Delta et KLM pèsent de plus en plus. Donner suite à une solution (Ben Smith) dont le seul avantage serait le maintien des personnes qui ont échoué serait une grave erreur".



À écouter également dans ce journal :

- Météo : au terme d'un intense épisode de canicule, 30 départements ont été placés en vigilance orange orages et/ou pluies-inondations.

- Paris : une altercation entre deux personnes s'est terminée dans le sang, mercredi 8 août vers 7 heures du matin, dans un bus parisien qui circulait aux alentours de la rue de Clignancourt, dans le XVIIIe arrondissement de la capitale. Un homme a été poignardé mortellement et son agresseur est en fuite, a-t-on appris de sources policières.



- Le prince William et la Première ministre britannique Theresa May ont commémoré le centenaire de la bataille d'Amiens, début d'une offensive alliée qui précipita la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale.



- Le Hamas a tiré mercredi depuis la bande de Gaza quelque 70 roquettes, selon l'armée israélienne qui a riposté par des raids aériens qui ont tué trois personnes, dont une femme et son nourrisson. La branche armée du Hamas a revendiqué les tirs sur Israël, déclarant dans un communiqué que la "résistance" palestinienne avait lancé un grand nombre de roquettes sur "des positions ennemies autour de la bande de Gaza".