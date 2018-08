publié le 26/08/2018 à 19:09

Près de 90 millions de touristes devraient venir passer des vacances en France cette année, soit trois millions de plus que l’année dernière. "Nous ne sommes que le troisième pays en matière de revenus, regrette Michel-Yves Labbé, un spécialiste du secteur. Les gens viennent en France mais dépensent beaucoup moins qu’aux États-Unis et qu’en Espagne."



Les Français sont de plus en plus attirés par les destinations étrangères. "Les Français partent souvent à la dernière minute. Ils savent qu’ils vont faire de bonnes affaires et qu’il y a plus de choix."

Le mois de septembre est particulièrement favorable pour les vacanciers, surtout pour des départs en Europe. La Grèce, le Portugal, l’Espagne et la Croatie sont des destinations bon marché à cette période de l’année. "Quand on voit que la location d’un mobile home au mois d’août coûte 1.000 euros en France. Il y a souvent des voyages tout compris à l’étranger pour moitié moins", observe Michel Yves Labbé.

À écouter également dans le journal :

Justice - Le Pape François, en visite en Irlande pour deux jours, a demandé pardon aux fidèles pour les abus sexuels commis par les prêtres sur des enfants. Le souverain pontife avait déjà "sa honte" face à l’échec de l’église. Une manifestation en soutien aux victimes du clergé s’est tenue à quelques kilomètres de l’église où le Pape célébrait la messe.



Société - La fin du téléphone fixe est actée. Il ne sera plus possible de brancher son appareil au réseau traditionnel à partir de 2023. Près de 10 millions de Français en possèdent encore chez eux.



Politique - Laurent Wauquiez en colère contre le gouvernement. Le chef de file des Républicains a fustigé la première année de présidence d’Emmanuel Macron, en demandant au chef de l’État de rendre l’argent aux Français.