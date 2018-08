publié le 13/08/2018 à 13:26

L'action du groupe pharmaceutique Bayer, nouveau propriétaire de Monsanto, perdait plus de 10% lundi 13 août à la Bourse de Francfort après la condamnation inédite du géant de l'agrochimie aux États-Unis pour son herbicide Roundup. À 7h25 GMT, l'action cédait 10,37% à 83,68 euros, dans un marché en baisse de 0,65%.



Le procès historique perdu par Monsanto, le premier à concerner le caractère possiblement cancérigène des produits au glyphosate de Monsanto, pourrait coûter cher à Bayer qui avait bouclé début juin pour 63 milliards de dollars le rachat de l'américain. Un tribunal de San Francisco a condamné vendredi Monsanto à payer 289 millions de dollars d'amende, dont 250 millions de dollars de "dommages punitifs" pour ne pas avoir informé de la dangerosité de son herbicide Roundup à l'origine du cancer de Dewayne Johnson, une victoire pour ce jardinier américain qui espère un effet boule de neige.

Au moins 4.000 affaires similaires sont pendantes devant des tribunaux américains. Les jurés ont déterminé dans le cas présent que Monsanto avait agi avec "malveillance" et que son herbicide Roundup, ainsi que sa version professionnelle RangerPro, avaient "considérablement" contribué à la maladie du plaignant, Dewayne Johnson.

À écouter également dans ce journal :

- Brigitte Bardot s'en est violemment prise ce week-end à Nicolas Hulot, le qualifiant de "trouillard" à propos de la chasse et appelant à sa démission. Le ministre de la Transition écologique l'accuse en retour de tenir des propos "manipulatoires".



- Météo : l'épisode orageux prenait fin lundi matin, avec un seul département, le Var, en vigilance orange, selon le dernier bulletin de Météo France. "Les orages ont touché la moyenne et basse vallée du Rhône en fin de nuit et début de matinée", selon l'institut, qui a sorti de la vigilance orange les départements de la Drôme, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.



- Espagne : plus de 300 personnes ont été blessées, dont neuf gravement, dans l'effondrement d'une plateforme dans la nuit de dimanche à lundi lors d'un festival de musique à Vigo (nord-ouest de l'Espagne), ont indiqué lundi les autorités locales.



- Diplomatie : les deux Corées ont décidé lundi de tenir en septembre un sommet à Pyongyang, qui pourrait marquer une nouvelle étape importante dans le rapprochement historique entre les deux pays.



- La chanteuse afro-américaine Aretha Franklin, interprète de succès comme Respect et I Say a Little Prayer, est dans un état grave, a affirmé lundi un journaliste et ami de la famille de la "reine de la soul". La chanteuse de 76 ans est "gravement malade à Detroit (nord des Etats-Unis). Sa famille demande au public de prier et de respecter son intimité", a écrit le journaliste Roger Friedman sur son site Showbiz 411.