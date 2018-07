Le vendredi, on mord à l'hameçon !

publié le 13/07/2018 à 12:30

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



Aujourd'hui, c'est vendredi. Et qui dit vendredi dit... poisson ! RTL Vous Régale vous propose des recettes aussi bonnes pour la santé que pour la ligne. Saumon, carpe, mulet, silure, sandre...Qu'ils soient entiers, en filets, en soupes, terrines ou rillettes, les poissons d'eau douce n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets ! Comment les choisir et les cuisiner ? Quelles astuces connaître pour la cuisson ? Et côté technique, quels sont les bons gestes pour les préparer ? Des infos à la louche servies par un trio Franco-Italo-Belge !



Allô Chef ?

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Michel Porfido, de la Maison Giraudet, nous propose une délicieuse salade fraîcheur à base de quenelle !

L'instant Luana Belmondo

Salade de légumes et saumon en croûte de fruits secs



Ingrédients pour 4 personnes

4 pavés de saumon sans arêtes ni peau

100g de noisettes

50g d'amandes

60g de farine

2 oeufs

400g d'asperges vertes

1 courgette

200g de salicorne

200g de haricots verts

1 scarole



Pour la sauce

1 orange bio

150g de yaourt à la grecque

Balsamique blanc, coriandre fraîche, curcuma, sel, poivre, huile d'olive et de tournesol



"Broyez les fruits secs pour obtenir de la poudre. Dans une poêle, saisissez les haricots verts dans de l'huile d'olive, ajoutez un fond d'eau, couvrez et laissez cuire al dente. Égouttez. Dans une poêle, grillez les asperges. Coupez la courgette en rubans en enlevant la partie blanche avec les grains, puis assaisonnez dans un plat avec un filet d'huile d'olive. Nettoyez la scarole. Dans un bol, battre les œufs avec le sel et le poivre. Passez les pavés de saumon dans la farine, les œufs battus puis la chapelure de fruits secs. Saisissez le tout dans une poêle avec de l'huile de tournesol. Dans un grand plat, disposez les feuilles de scarole, ajoutez les spaghettis de courgettes, les asperges, les haricots vertes et les salicornes. Dans un bol, mélangez le yaourt à une pincée de curcuma, du sel et une cuillère a café de balsamique blanc. Détendez à l'huile d'olive puis arrosez les légumes. Disposez les saumons dans vos assiettes et enfin, saupoudrez de coriandre fraîche."



Filets de truite en croûte de pistaches et quenelles de brocoli



Ingrédients pour 6 personnes

3 filets de truite saumonée

150g de pistaches

750g de brocolis

2 oeufs

3 cuillères à soupe de parmesan râpé

3 cuillères à soupe de semoule de blé

Thym, farine, huile d'olive, sel, poivre rose



"Mixez grossièrement les pistaches avec des feuilles de thym, 2 cuillères à café de farine, sel, poivre. Réservez. Faites cuire les brocolis dans une casserole d'eau salée. Avec une fourchette, écrasez les bouquets de brocolis. Ajoutez les œufs, le parmesan, la semoule et mélangez. Faites des quenelles et faites les frire. Salez, gardez au chaud. Panez les filets de truite dans les pistaches. Faites les revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Servez aussitôt."

Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !

A gagner : des montres RTL, des guides du Routard et des livres de cuisine !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !



Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Bruno Gabris, pêcheur de Loire, transforme et commercialise les produits de sa pêche sous diverses formes : plats préparés, soupes, rillettes, terrines, filets entiers, frais, fumés, surgelés... Présentation d'un métier qui se fait de plus en plus rare...

Vous procurer ses produits



L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien nous emmène en Egypte, sur les bords du Nil, pour son escale de rêve du jour... Fermez-les yeux... Écoutez... Vous y êtes !

Le Grand Jeu de l'été

Grand Jeu de l'été

C'est le retour du Grand Jeu de l'été sur RTL ! Jusqu'au 5 Août, des vagues de cadeaux déferlent sur notre antenne !



Chaque jour, un auditeur sera tiré au sort pour choisir son animateur préféré... Derrière chaque voix se cache peut-être un iPhone X, un MacBook, des séjours de rêve dans l'Ouest Américain ou au Vietnam, des chèques de 1000€, etc. !



Inscrivez-vous vite en appelant le 3210 ou en envoyant "ETE" par SMS au 74900.



L'équipe de l'émission vous recommande Cuisine AZ