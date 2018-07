Le tunnel ferroviaire le plus long au monde voit le jour

publié le 01/06/2016 à 00:00

Le tunnel ferroviaire le plus long au monde va être inauguré ce mercredi 1e juin entre la Suisse et l'Italie. Le tunnel du Gothard mesure sept kilomètres de plus que le tunnel sous la Manche, 57 kilomètres au total. Il est à deux kilomètres de profondeur en-dessous d'un énorme massif alpin, entre Zurich et Milan plus exactement. Dans un peu plus de trois ans, il ne faudra plus que 2h50 pour joindre les deux villes, contre 4h10 aujourd'hui.



C'est important pour les particuliers mais surtout pour le fret ferrovaire parce que ce tunnel, en Suisse, est l'un des maillons les plus importants pour commercer entre le Nord et le Sud de l'Europe: 40 millions de tonnes de fret passeront par cet ouvrage de titan.