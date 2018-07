Le sucré/salé s'invite à table avec le poisson et la poire

publié le 26/07/2017 à 14:30

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Mercredi 26 juillet, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association du poisson blanc et de la poire.





poissonblancpoire

La recette gourmande de Nathalie

Poires rôties en croûte et chapelure aux épices



Pour 4 personnes :

- 4 poires Comice ou Conférence

- 1 l d’eau

- 1 citron

- 200 g de sucre

- 40 g de beurre

- Chapelure de pain rassis

- 1 cuillère d’épices à pain d’épices



Réalisez le sirop : faîtes bouillir l’eau avec le jus de citron et le sucre. Retirez du feu dès ébullition.



Épluchez les poires et coupez-les en deux. Pochez les poires dans le sirop quelques minutes. Vérifiez la cuisson en plantant un petit couteau dans les poires. Vous ne devez pas sentir de résistance.

Débarrassez, laissez les poires s’égoutter puis roulez-les une par une dans la chapelure mélangée aux épices.



Préchauffez le four à 160 °C (th 5-6). Enfournez pour 25 minutes de cuisson avec une noix de beurre dessus. Vous pouvez servir ces poires chaudes avec le reste de sirop.



(Recette extraite du livre « Manger et cuisiner éco-responsable », de François Pasteau, aux éditions Hachette Cuisine)





Le jeu "RTL vous régale"

Si vous êtes un expert, collez nos animateurs en direct avec vos questions culinaires les plus incongrues !

Tous les auditeurs qui passeront à l'antenne gagneront une montre RTL et le "Guide du Routard" de leur choix.



Appelez-nous au 3210 ou envoyez "REGAL" par sms au 64900.

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte le restaurant steakhouse new-yorkais "Gallagher's" à Manhattan.





Le carnet d'adresse des artisans

Stéphane Bonnat est maître chocolatier de la maison Bonnat.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous au 8, cours Senozan, 38502 Voiron Cedex.





Le Grand Jeu de l'été

Grand Jeu de l'été

Participez au Grand Jeu de l'été et tentez de gagner de splendides cadeaux !



Appelez le standard ou envoyez un sms : à chaque rendez-vous un auditeur est tiré au sort puis passera à l'antenne. Vous aurez le choix entre deux animateurs. Choisissez-bien ! Derrière chaque voix se cache peut-être un Iphone 7, un MacBook Air, des séjours de rêve à l'Ile Maurice... et bien d'autres !



Inscrivez-vous vite en appelant le 3210 ou en envoyant "ETE" par sms au 74900.