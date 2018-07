Le sexe est-il le ciment du couple ?

publié le 29/09/2017 à 07:00

Dans une société hyper-sexualisée où les diktats et l'injonction à la jouissance prédominent, la pression sur les couples est réelle. La sexualité serait un baromètre permettant de déterminer la qualité et la réussite d'une histoire d'amour... Mais limiter l'épanouissement d'un couple à ce seul critère n'est-il pas réducteur ? Quid en effet de la communication, de la complicité ou encore de la tendresse ? Quelle importance le sexe a-t-il réellement au sein d'un couple ? Des personnes qui font moins souvent l'amour que d'autres, voire pas ou plus du tout, ont-elles une vie sentimentale moins satisfaisante ?

Invités

- Damien Mascret : sexologue et journaliste au Figaro Santé, co-auteur de "La revanche du clitoris", éditions La Musardine



La revanche du clitoris

- Heidi Beroud-Poyet : psychologue clinicienne et sexologue, co-auteure de "Les femmes et leur sexe", éditions Payot



Les femmes et leur sexe

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).