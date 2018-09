Le serrurier pas trop regardant

publié le 10/09/2018 à 09:20



Le cas de Luc

Le 1er novembre 2016, la fille de Luc claque la porte de chez elle et se retrouve à l’extérieur sans clé. Elle appelle donc un serrurier en urgence. Pour régler le problème, le professionnel fait trois trous dans la porte, ne les rebouche pas, force le cylindre et le remplace, pour finalement facturer à sa fille 1030 euros. Dans la panique, la fille de Luc paye mais fait ensuite une réclamation par mail auprès de la société, puis prend conseil auprès de sa protection juridique qui mandate une expertise. L’expert conclut que les trous et le remplacement du cylindre n’étaient pas nécessaires, et qu’il aurait suffi d’utiliser la technique de la « radio » pour ouvrir la porte ! L’intervention aurait donc dû coûter 150 euros. Mais surtout, elle n’aurait jamais dû endommager la porte. La société s’était engagée à venir réparer la porte mais elle n’est jamais venue



