Le scandale des voitures accidentées remises en circulation

publié le 30/04/2018 à 23:01

C'est un véritable scandale que dénonce cette semaine Auto-Plus. Le scandale des voitures accidentées maquillées. En gros, de véritables épaves qui circulent sur nos routes après avoir été revendues. Soit 400.000 voitures par an.



Certaines retapées à la va-vite sont de véritables cercueils roulants. Pourtant, le risque d'acheter une de ces auto mise est bien réelle. Un phénomène qui peut potentiellement toucher tout le monde. Pourtant on pense qu'une voiture mise à la casse suite à un grave accident finira sa vie en pièces détachées. Or, dans la réalité il y a un risque que le véhicule se retrouve sur la route après avoir passé dans les mains d'escrocs.

Mais il y a bien une réglementation, un garde-fou pour les automobilistes. En effet, il faut savoir que les assureurs sont tenus de racheter à leurs assurés les véhicules dont les réparations excèdent leur valeur. Mais il leur est aussi de permis de les revendre au prix qu'ils veulent à des récupérateurs en vue de réparation.

Une procédure sécurisée puisque le véhicule ne peut pas être remis en circulation sans l'aval d'un expert. Cependant, dénoncent nos confrères, le système est facilement contournable par des experts véreux par exemple..D'autant qu'aujourd'hui, rien ne permet à l'acheteur de connaitre le passé.

Les indices pour reconnaître une épave

D'abord des prix cassés. L'affaire du siècle, c'est rare. Et un prix au moins 15% en dessous du marché, c'est souvent louche. Autre indice qui doit vous mettre la puce à l'oreille : une carte grise récente. En effet, pour ne pas perdre d'argent les escrocs revendent rapidement après réparation et édition de la carte grise. Si cette dernière date de moins de 6 mois. Méfiance.



Au moindre doute, faites appel à un expert. Il peut avoir accès à la base de données des sinistres des assureurs. Comptez dans ce cas entre 50 et 100 euros. Un coût certes, mais cela peut vous éviter bien des ennuis, et de très gros d'ailleurs.

