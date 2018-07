Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !

Le cas Aurélia En décembre, Aurélia fait appel à une entreprise pour la rénovation et une surélévation de sa maison. Le devis comprend toutes les démarches administratives à faire auprès de la mairie. Le problème, c’est que l’entrepreneur a commencé à construire l’étage avant d’avoir l’accord de la mairie ! Début mai, la mairie passe chez Aurélia pour un contrôle : un voisin l'a dénoncée… Depuis, les travaux sont arrêtés. Elle n’a pas de toit et pas de fenêtres.

article

7789125217

Le rêve brisé

Le rêve brisé

REPLAY - Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui d'Aurélia qui vit sans toit et sans fenêtres.

https://www.rtl.fr/actu/conso/le-reve-brise-7789125217

https://media.rtl.fr/cache/kejm8xGa58CBSZj1YkRlmQ/330v220-2/online/image/2014/0422/7771345908_julien-courbet.jpg