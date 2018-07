Le retour des petites graines de moutarde en France

publié le 29/04/2017 à 11:48

Ça vous est peut-être déjà arrivé récemment : un sms sur votre téléphone, un sms qui vient de votre médecin, de votre banquier, de votre coiffeur pour vous confirmer le rendez-vous de demain. En réalité, tous font appel au service d'entreprises de communication mobile pour se prémunir de votre éventuelle indélicatesse. "Et si on arrêtait d'annuler se demande ?" cette semaine L'Express. On n'hésite plus désormais à se dérober à nos rendez-vous et à le faire au dernier moment.



Le supplément week-end des Echos nous emmène dans les ateliers des saxophones Selmer à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Tous les ans, 15 000 instruments sortent de cette usine de 20 000 m² : 20% de clarinettes, 80% de saxos. La fabrication d'un saxo se fait en 35 heures, avec l'intervention de 16 corps de métiers différents. Prix moyen d'un Selmer : 4 500 euros.

7.000 kilomètres parcourus

Dans la revue 180°C, reportage sur la moutarde. Le premier producteur mondial de graines de moutarde, c'est le Canada. Les soldats canadiens venus combattre en France pendant la Seconde Guerre mondiale auraient rapporté les graines chez eux pendant que les agriculteurs français étaient incités financièrement à produire du colza et du blé. Faites les comptes : les petites graines font 7.000 kilomètres pour donner naissance à l'un de nos emblèmes nationaux. Un bilan carbone catastrophique qui a interpellé un producteur céréalier dans le Vexin. Il cultive les graines sur un petit hectare.