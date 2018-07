publié le 27/04/2017 à 06:43

C'est une information que RTL vous a révélé ce jeudi 27 avril. Le prix moyen de la voiture neuve a grimpé de 2,9% l'an dernier. Il s'établit désormais à 25.828 euros, selon une enquête réalisée par l'Argus. Soit une hausse de 720 euros par rapport à 2015. Certes c'est une augmentation au-dessus de l'inflation. Mais en raison des chutes des ventes de modèles diesel, plus chers que les essence, on pouvait s'attendre à une pause, voire une baisse des tarifs comparé aux années précédentes.



En 2015, le prix moyen avaient flambé de 4,6%, soit plus de 1.000 euros. Une somme élevée, très élevée qui repousse l'âge de l'acheteur, désormais de 56 ans. Néanmoins, note l'Argus, s'il est vrai que cette somme est élevée, elle est à relativiser si l'on regarde dans le rétroviseur. En 1953, il fallait débourser l'équivalent de 8.300 euros pour s'offrir une 4CV, soit l'équivalent de 44 mois de Smic à l'époque. Aujourd'hui, il faut 17 mois de salaire minimum pour s'offrir une voiture à 25.000 euros.

Les SUV font grimper la moyenne

C'est en réalité le succès de SUV (+12% en un an) qui fait gonfler la facture. Ces modèles, plus hauts, plus lourds et mieux équipés, sont aussi beaucoup plus chers que les berlines classique (4.700 euros d'écart en moyenne). Quand l’automobiliste passe d’une Renault Clio à un Captur, d'une Peugeot 308 à une 3008, la facture grimpe en flèche. Voire s'envole de 9.000 euros quand il s'agit d'un SUV de luxe.

Autre enseignement : jamais nos voitures n'ont été aussi puissantes (116 chevaux, c'est trois fois plus en un demi-siècle). Mais jamais elle n'ont si peu consommé (4,5 litres en moyenne, soit un litre de gagné en une décennie).