Le prix du timbre augmentera (encore) au 1er janvier 2019

publié le 28/12/2018 à 12:32

Coup dur pour les usagers de La Poste. Dès le 1er janvier 2019, le prix du timbre-poste va augmenter le 1er janvier 2019. Pour les particuliers, la hausse sera en moyenne de 10%. Et pour la première fois, certains timbres vont dépasser la barre de l'euro symbolique, notamment pour les lettres prioritaires, qui passeront de 0,95 à 1,05 euro.



Mais les autres catégories de vignettes adhésives sont elles aussi touchées par cette nouvelle hausses : les timbres-poste des lettres vertes passeront de 80 à 88 centimes d'euro, les envois suivis de 1,20 à 1,28 euro et les plis recommandés connaîtront une augmentation de 4,05 à 4,18 euros.

Enfin, l'Ecopli passera lui de 78 à 86 centimes d'euros dès le 1er janvier. Selon l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), "la consommation des ménages en services postaux devrait néanmoins rester stable en 2019 (du fait de la baisse attendue des volumes) et correspondre à environ 43 euros par an et par ménage".