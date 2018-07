Le prix du gaz accuse une hausse de 6,9% au 1er janvier

publié le 23/12/2017 à 16:49

C'est une mesure qui ne va pas favoriser le pouvoir d'achat des millions de Français concernés. Les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de 6,9% au 1er janvier 2018. Une hausse conséquente, initiée par la Commission de régulation de l'Énergie. L'augmentation va toucher de nombreuses familles et n'était pas attendue à un tel niveau.





10,5 millions de foyers se chauffent ou cuisinent au gaz. Un peu plus de la moitié de ces foyers sont soumis aux tarifs réglementés et vont donc subir cette augmentation. Plusieurs raisons sont avancées pour justifier cette hausse plus importante que d'habitude. La première est que l'on répercute la remontée du coût des matières premières. Le gaz est indexé sur les cours du pétrole, et le prix du baril est reparti à la hausse.

Mais il y a surtout une très forte augmentation de ce qu'on appelle la Contribution climat Énergie, héritière de la "taxe carbone", qui frappe les produits émettant du CO². Au premier rang, on retrouve évidemment les hydrocarbures. Cette taxe passe au 1er janvier de 5,88 euros par mégawattheure consommé, à 8,45 euros. C'est donc ce qui explique très majoritairement la hausse de 6,9%.

Au cours des prochaines années, la hausse de cette contribution va se poursuivre. La raison officielle avancée est d'accélérer la transition énergétique. La hausse des tarifs n'est pas terminée.