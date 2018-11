Le prélèvement abusif

publié le 22/11/2018 à 15:56

Le cas de Charles

Le 2 août, Charles loue un véhicule qu’il restitue quinze jours plus tard. Comme il rend la voiture entre midi et deux et que l’agence est fermée, il la laisse sur le parking prévu à cet effet selon les règles de l’agence. Mais il est tout de même prévoyant, et fait le tour de la voiture en filmant avec son téléphone pour prouver qu’il restitue le véhicule dans un parfait état. Pourtant, quelques heures plus tard, il reçoit un appel de l’agence lui signalant la présence de deux « pok » (c’est le terme employé par la personne de l’agence) sur la portière arrière droite et sur l’aile arrière droite. L’agence est censée envoyer des photos par mail pour prouver ces constatations. Mais Charles ne les reçoit jamais...