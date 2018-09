Le portail électrique sans moteur

publié le 04/09/2018 à 08:02

Le cas de Christophe

Christophe est transporteur et ses bureaux sont à domicile. Dans le but de mieux accueillir ses clients, le 22 mai 2017, il commande un portail électrique d’une valeur de 11.987€ à une société spécialisée. Il règle bien les deux acomptes réclamés pour un montant total de 7795€. Malheureusement, la réception de chantier le 20 octobre ne se passe pas tout à fait comme prévu. Il constate avec stupeur que la dalle coulée est trop haute. Impossible dans ces conditions de faire rentrer la plupart des véhicules sans risquer de les abimer. Quant au système de motorisation, il n’est même pas installé ! Après de longs mois et des menaces de procédure, l’entreprise lui envoie enfin en juin 2018 un maçon pour bien remettre à niveau la dalle. Pour la motorisation, une autre équipe intervient le mois suivant. Elle doit réaliser le branchement final le 27 juillet pendant ses vacances. A son retour, il retrouve bien les télécommandes dans sa boîte aux lettres, sauf que la motorisation ne fonctionne toujours pas !





