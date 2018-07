Le phénomène de l'économie collaborative s'empare des vacances

publié le 28/07/2017 à 09:30

Louer un logement ou un véhicule à un particulier est désormais entré dans les habitudes des Français. Ces deux pans sont d'ailleurs les domaines principaux du secteur de l'économie collaborative. Mais à côté de cela, ce secteur s'est adapté à la location d'autres biens, quels qu'ils soient, par exemple un vélo ou une planche de surf pour les vacances.



Pour Grégoire Leclerc, co-président de l'Observatoire de l'ubérisation et de l'économie collaborative, "on peut louer aujourd'hui énormément de choses sur des sites qui sont dédiés à ça, du matériel parfois très cher que l'on n'a pas envie d'acheter parce que on va l'utiliser deux heures". La navigation de plaisance est un exemple type de ces nouveaux secteurs concernés par l'économie collaborative.

"Il y a sept ou huit start-up qui se sont implantées en France, qui fonctionnent bien et qui sont sur une tendance très forte car la navigation en France est très dynamique." Grégoire Leclerc note également l'avantage à avoir recours à des telles plateformes en ligne. "Aujourd'hui, les 20 à 30% les plus sérieuses du marché assurent absolument tout (...) et tout est facile à mettre en place et à utiliser" pour le locataire comme le particulier qui met son bien à disposition.