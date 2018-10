Le moteur défaillant

publié le 08/10/2018 à 09:20

Le cas de Patrick



Le 10 novembre 2017, Patrick achète un véhicule d’occasion dans un dépôt vente pour 9990€ à l’autre bout de la France. Au premier abord, la voiture semble parfaitement fonctionner. Seul petit problème, il ne parvient pas à actionner la ventilation sur le chemin du retour. Le lendemain, un ami le convainc de se rendre dans un garage. Sur place, c’est la stupeur ! Selon le mécanicien qui examine le véhicule, la ventilation est bien HS. Mais ce n’est pas le plus grave car cette panne serait tout simplement causée par un défaut au moteur. En comptant aussi les amortisseurs qui ne sont plus viables, il y en aurait en tout pour 3789 €… Le vendeur ne souhaite rien prendre en charge ! Sûr de son droit, Patrick commande une expertise contradictoire via sa protection juridique. En l’absence du vendeur qui ne prend même pas le soin de se déplacer, l’expert confirme les désordres. Au vu de la dangerosité du véhicule, il lui déconseille même de rouler avec.





