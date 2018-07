Le moral des ménages est au plus haut depuis dix ans

publié le 29/06/2017 à 07:19

La très bonne nouvelle, c'est que ce retour du moral en France n'est pas un simple "effet Macron". Même si les registres notent qu'il y a traditionnellement toujours une poussée d'optimisme après une grande élection. Dans le cas présent, nous n'avons jamais été aussi aussi optimistes, aussi confiants dans les perspectives qui se dessinent. Il faut dire que sur le terrain, l'un des éléments clés du moral des ménages, les créations de jobs, est au plus haut depuis des lustres. Les offres de postes de l'Apec et de Cadres Emploi explosent, et même l'industrie relance ses embauches. Les chiffres de mai ne changent pas cette tendance de fond. Les craintes sur l'évolution du chômage sont moins fortes. Elles reculent pour le troisième mois consécutif.



Cet indice d'appréciation du moral de ménages existe depuis 1958. C'est donc un concept robuste, qui combine cinq grands critères. Ils sont tous à la hausse. Celui qui prend en compte la perception de l’évolution à venir du niveau de vie par les ménages grimpe de quinze point dans le vert. Deux autres indicateurs tout aussi significatifs démontrent l’ampleur du déclic. D'abord celui de l'opinion des Français sur leur situation financière future. Il est en augmentation de cinq points, tandis que celui sur leur capacité future d'épargne (+3 points) redevient positif pour la première fois depuis avril 2015.

C'est la somme de tous ces éléments qui donne sa crédibilité aux perspectives économiques des prochains mois. Si les ménages sont confiants dans l'avenir, cela se traduira par un regain de consommation et de dépenses, c'est-à-dire par des carnets de commandes plus fournis pour les entreprises et dans la foulée un regain d’activité. C'est le fameux cercle vertueux qui initie une reprise de l'activité générale.

Ces perspectives éclaircissent-elles l'horizon du gouvernement Philippe ? Il est toujours plus facile de prendre le volant quand il y a un peu de carburant dans le réservoir. Maintenant, deux grosses chicanes restent à franchir. La première sera l'état réel de nos finances publiques. Ensuite, plus complexe : engager et réussir la réforme de l'Éducation nationale, de la Fonction publique et de l'apprentissage pour plus de cohérence et d'efficacité. Car si la reprise s'installe, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous manquerons de candidats formés et qualifiés pour les emplois créés.