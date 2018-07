publié le 30/01/2017 à 08:26

Si les analyses de l’Insee se confirment, le futur locataire de l'Élysée présidera une France qui retrouve le moral. Le moral des ménages, très régulièrement suivi par l'institut de la statistique dans ses enquêtes de conjoncture, est au plus haut depuis dix ans. Nous n'avons jamais été aussi confiants dans notre avenir depuis 2007. Comme pour les dirigeants d'entreprises, dont les perspectives d’activités s’éclaircissent - l'indice de production industriel et de services s'affiche en hausse régulière depuis trois mois -, les Français trouvent à leur tour plus de bleu que de nuages dans le ciel hexagonal.

Est-ce que c’est la perspective de changement de majorité qui les débride, ou une meilleure appréciation des résultats du travail de l’actuel gouvernement ? La question ne peut qu'intéresser les candidats. Selon l'Insee, deux éléments prédominent pour expliquer cette embellie. D'abord, les Français considèrent que leur situation financière personnelle va s’améliorer dans les mois qui viennent. Sur ce terrain, l’institut affiche un niveau d’attente qui n’avait plus été atteint depuis 2007. Il semble que les cicatrices nées de la crise financière s’estompent de plus en plus.



Il y a ensuite le recul des craintes sur le chômage. Il est encore très haut, mais à un étiage qui est le plus bas depuis juin 2008. La fameuse inversion de la courbe associée au recul du nombre total d’inscrits à Pôle Emploi, mais aussi les perspectives futures, inquiéteraient moins les Français. Ils pensent dans leur majorité que le plus dur est passé.



Manifestement l’avenir se dégage. Mais si les ménages sont assez optimistes pour leur situation personnelle, ils sont en revanche plus mesurés sur leur environnement. Les bouleversements politico-économiques de ces derniers mois, au sein de l’Union européenne comme aux États-Unis, incitent à la prudence.

Une prudence que l’on retrouve dans leur appréciation de la conjoncture générale. Cela débouche sur deux perspectives. D'abord, celui d’une grande vigilance dans leurs dépenses. Les ménages français ne sont pas disposés à consommer plus. les prévisions d’achats importants (auto, gros équipement de la maison ou électroménager...) sont stables.



Ce qui conforte ensuite les prévisionnistes, qui anticipent une reprise modérée au premier semestre avec un retour de l’inflation, ce mécanisme qui grignote le pouvoir d’achat et l’épargne.

