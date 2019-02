Le logement qui nuit à la santé

publié le 12/11/2018 à 09:20

Le cas de Patricia



En octobre 2008, Patricia emménage avec son mari et ses enfants dans un logement social tout juste sorti de terre. Les premières années dans le pavillon se passent sans encombres. Mais, à partir de 2011, elle rencontre de gros problèmes d’humidité à cause du dysfonctionnement de la VMC. Des moisissures et des champignons apparaissent progressivement sur les murs, dans les placards et même au plafond ! A maintes reprises, elle prévient le bailleur social. Finalement, il faudra attendre septembre 2016 pour qu’il envoie un spécialiste pour prélever des échantillons de murs dans trois pièces du logement… Les mois passent et elle n’a aucune nouvelle des résultats. A force d’insister, son bailleur finit tout de même par lui envoyer des entreprises en juin 2018. Seulement, sur place, les professionnels constatent que l’installation d’une nouvelle VMC se révèle impossible. Car le seul mur qui pourrait l’accueillir est en béton. Depuis, malgré ses relances, ni le bailleur, ni la mairie ne bougent...