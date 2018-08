Le lion rugit d’inquiétude

Christine Haas et Laetitia Nallet

Tout allait bien pour Christiane, future retraitée avec des projets pleins la tête mais coup du sort, son mari lui a avoué avoir rencontré quelqu'un d'autre. En plus du choc émotionnel, son mari demande le divorce et souhaite garder leur appartement. Désemparée, elle est obligée de garder son emploi afin de pouvoir vivre et déménager sereinement. Christiane est entourée par ses proches qui la soutiennent énormément mais malgré tout elle n'arrive pas à être optimiste. Aura-t-elle assez d'énergie pour se reconstruire ? Que lui réservent les astres ?

