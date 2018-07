et François Quivoron

publié le 30/11/2016 à 07:42

Les tarifs des contrats d'assurance habitation et automobile vont augmenter en 2017 selon le journal Les Échos. Pour les assurances autos, la hausse sera comprise entre 0,5 et 2,5%, en raison d'une mortalité toujours importante sur les routes françaises et du coût élevé de la prise en charge des blessés lourds. Pour les contrats d'habitation, il faudra anticiper une augmentation de 1 à 4%.



Les événements climatiques, comme les inondations au printemps dernier, expliquent en partie la hausse des prix des contrats. Les tarifs sont relevés aussi en raison de la taxe "terrorisme", prélevée chaque année sur les contrats pour financer le fonds d'aide aux victimes. Cette contribution va augmenter de 1,60 euro, sur une décision du gouvernement en octobre, pour s'établir à 5,90 euros dès janvier 2017 sur chaque contrat d'assurance.

À écouter également dans ce journal

- Quatre jours après le décès de Fidel Castro, une cérémonie d'adieux au eu lieu place la Révolution à La Havane, devant une foule immense et les représentants des pays amis. Après quatre heures de discours, Raul Castro, son frère, lui a rendu hommage.

- Selon un sondage Kantar Sofres One Point pour RTL-Le Figaro-LCI, François Hollande ne recueille que 8% d'intentions de vote au premier tour de la présidentielle. François Fillon arriverait en tête avec 29%, devant Marine Le Pen (23%).



- Un enseignant de Genlis en Côte d'Or a été mis en examen pour des soupçons de pédophilie sur une fillette de 4 ans. Cette affaire suscite une vive inquiétude chez les parents des autres élèves scolarisés dans cet établissement.



- La Seita a annoncé la fermeture de deux sites en France, dont un à Riom. Un ouvrier livre un témoignage touchant. Trimbalé de Metz à Riom en passant par Carquefou, avec des fermetures à chaque fois, il avoue : "Je ne sais pas quoi faire, à Metz ils n'ont pas fait de pitié, là aussi apparemment".



- En Ligue 1, Monaco a concédé le match nul (1-1) à Dijon mardi soir. Dans le même temps, Lille a relevé la tête contre Caen (4-2) et Lorient a remporté le derby breton face à Rennes (2-1).