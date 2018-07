Le journal de 18h : année record pour les cartes bancaires

publié le 25/12/2017 à 19:15

Les tout premiers essais après le déballage des cadeaux de Noël. Drone, skateboard ou encore tablette. Tout y passe, l'occasion de faire des heureux pour cette journée de Noël.



Des cadeaux peut-être achetés par internet et donc avec une carte bancaire. Jamais les Français ne l'ont autant fait chauffer. Une année de records également pour les paiements sans contact et ça ne fait que commencer. Depuis le Black Friday, on a pratiquement battu des records chaque samedi.

Selon un sondage LSA, un Français sur quatre reconnaissait qu'il n'avait pas fini ses achats de Noël avant le week-end dernier. Les enquêtes de l'INSEE sur l'optimisme des ménages montrent qu'il y a une amélioration ce qui peut laisser penser que les français ont été un peu plus généreux cette année.

Mais la principale explication réside dans la possibilité de payer plus facilement ses courses par carte sans insérer le petit morceau de plastique dans la machine : le paiement sans contact était autorisé jusqu'à 20 euros. Depuis le 1er octobre, ce seuil est passé à 30 euros.



On fait donc plus facilement chauffer la carte bleue, y compris pour des petits montants. On dépasse aujourd'hui le milliard de transactions sur l'année. Et on pourrait dépasser les trois milliards en 2018. Actuellement, 40% des achats de moins de 20 euros sont réglés par carte pour un montant moyen de 10 euros.

À écouter également dans ce journal :

DISPARITION - Il y a un an, Sophie Pétronin, une humanitaire française de 72 ans était enlevée dans le Nord du Mali. Depuis, sa famille désespère et demande au gouvernement de mettre les bouchées doubles pour la libérer. Son fils s'apprête à partir dans le Sahel pour retrouver la piste de sa mère.



SOCIÉTÉ - Une maraude organisée par l''association How Lucky We Are a décidé de partir à la rencontre des plus démunis dans les rues du 1er arrondissement de Paris.



POLITIQUE - Emmanuel Macron serait actuellement à la Mongie, dans les Pyrénées. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un proche du chef de l'Etat samedi dernier. C'est là et à Bagnères-de-Bigorre- qu'il s'était "ressourcé" avant la dernière ligne droite de l'élection présidentielle en avril 2017.



INTERNATIONAL - Un accident spectaculaire a eu lieu cet après-midi dans l'ouest de Moscou en Russie. Un autobus de la ville a foncé dans la sortie d'un passage souterrain. Au moins 5 personnes ont été tuées. Le bus a dévalé les marches à faible allure en fauchant plusieurs personnes. La police indique ce soir privilégier la piste d'une erreur de conduite ou d'une défaillance technique.



INTERNATIONAL - Vive réaction des Palestiniens après la décision du Guatemala de transférer son ambassade à Jérusalem. Le pays imite la décision prise par les Etats-Unis il y a quelques jours. "C'est un acte honteux et illégal qui va totalement à l'encontre des sentiments des dirigeants des églises à Jérusalem" affirme le ministère palestinien des Affaires étrangères



INTERNATIONAL - Un discours à nouveau très suivi à Rome. Le pape a voulu lors de sa bénédiction urbi et orbi parler des enfants dans les pays en guerre. Il a également parlé du sort des migrants.



INTERNATIONAL - Au Royaume Uni, la Reine Elizabeth II s'est adressée comme chaque année pour souhaiter un joyeux Noël à ses sujets. Chose étonnante cette année elle a parlé de son mari le Prince Philip qui s'est récemment retiré de la vie publique.