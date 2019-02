Le gras, c'est la vie : bonnes & mauvaises graisses, bien choisir ses huiles et tout sur le fromage !

publié le 02/02/2019 à 07:00

Comment reconnaître les bonnes et les mauvaises graisses ?

Invitée : Dr Laurence Plumey, médecin nutritionniste, auteur de Sucre, gras et sel - Ce que contiennent vraiment nos aliments ! (Editions Eyrolles)

Découvrez les nombreuses huiles que vous pouvez utiliser en cuisine !

Invitée : Amel Bouvyer, journaliste scientifique et bien-être

Craquez pour un plateau de fromage !

Invité : Pierre Brisson, artisan fromager et fondateur du lieu La Parole aux Fromagers, 160 m² dédié à l’univers du fromage : fabrication, affinage, vente, dégustation, bar, plateaux et buffet

Sucre, gras et sel - Ce que contiennent vraiment nos aliments ! (Editions Eyrolles)