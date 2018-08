Le grand retour

publié le 27/08/2018 à 08:22

Le cas de Paul

Avec sa femme Danielle, Paul loue son appartement depuis 2005. Le 1er juillet 2008, il signe un bail de trois ans (renouvellement tacite) avec un étudiant en médecine étranger. Le bureau culturel de l’ambassade du pays dont est ressortissant l’étudiant se porte caution. Pendant près de 8 ans, tout se passe bien avec son locataire. Courant 2016, en revanche, il ne parvient plus à le joindre. Il téléphone à l’ambassade. A sa grande surprise, on lui apprend que l’étudiant devenu médecin a quitté la France et que la garantie ne peut plus être d’actualité ! Son locataire finit par lui avouer qu’il souhaite toujours garder l’appartement comme « pied à terre » pour lui-même ou pour y loger des proches. Hors de question pour Paul d’accepter ces changements qui ne correspondent en rien au bail. Paul lui propos plutôt de signer un nouveau contrat. Non, seulement il ne lui répond pas, mais il ne le paye même plus à partir de février 2017 ! La situation ne peut plus durer. Quand le logement est enfin libéré quinze jours après la fin du contrat de bail par la famille qui le sous-louait, il découvre un appartement saccagé...

Composez le 3210 ou bien encore écrivez à rtl.fr



En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !