Le fraudeur inconnu

Le cas de Sandrine



Sandrine est architecte d’intérieur. Son compte professionnel et son compte personnel sont dans la même banque. En septembre dernier, elle constate que plusieurs virements ont été effectués de ses comptes à un bénéficiaire qu’elle ne connait pas ! Au total : 5 598 €. Elle contacte sa banque pour demander des explications et obtenir le remboursement des sommes prélevées ! En octobre, sa banque lui rembourse 2 340€… Mais depuis : plus rien ! Impossible de récupérer les 3 258 € restants ! Selon la banque, elle aurait manqué de vigilance lors des virements bancaires ! Mais, Sandrine, n’a jamais demandé à virer son argent sur le compte d’un inconnu !



