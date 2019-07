publié le 23/04/2019 à 09:20



Le cas de Nicole



Nicole est infirmière de profession. En proie à des problèmes de santé, elle demande fin mars 2018 un départ anticipé à la retraite. Au lieu de cesser définitivement son activité le 1er octobre comme c’était prévu, elle décide de s’arrêter le 1er mai. Son dossier est bien enregistré le 16 avril sur le portail de l’administration. Sur le coup, on lui annonce un délai de traitement de 6 mois maximum. Seulement, en octobre, elle ne bénéficie toujours d’aucun versement. A ce moment-là, elle relance le service concerné. Et là, on lui apprend qu’il faut d’abord signer et renvoyer un document stipulant qu’elle accepte un taux minoré de départ à la retraite. Le problème, c’est qu’on ne lui a jamais fait parvenir ce document.



