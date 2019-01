Le déménagement trop...collectif

publié le 31/10/2018 à 09:20

Le cas de Christian



Christian, En mai dernier, Christian appelle une société pour son déménagement. Un commercial vient chez lui et établit un devis selon le volume de meubles à déménager. Il estime le tout à 44 mètres cubes, montant total du devis : 4 719,32 €. Sur cette somme, Christian règle déjà 1 415,32 €. Le jour J, on lui livre ses affaires à votre nouvelle adresse… Mais, problème : on ne les livre pas en totalité ! Le déménageur indique avoir laissé certains de ses cartons au garde-meubles… Par manque de place dans le camion ! En réalité, Christian aurait appris que dans le camion pour son déménagement, on aurait mis d’autres affaires que les siennes ! Cerise sur le gâteau : quelques jours pour tard, il reçoit un nouveau devis de 2 200 € correspondant au 21 mètres cubes de meubles jamais livrés.



