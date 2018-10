Le déménagement cauchemar

publié le 18/10/2018 à 09:20

Le cas de Leslie



Leslie est mutée pour aller travailler à 700 km de chez elles. Pour organiser au mieux son déménagement ainsi que celui de son mari et de son fils, elle décide de passer par un professionnel. Elle accepte le devis de 5000€ d’une société spécialisée et, le 29 août 2018, un prestataire de l’entreprise se présente comme prévu pour enlever ses meubles et ses effets personnels. Non seulement, les professionnels viennent en… tongs, mais surtout leur camion se révèle trop petit pour tout charger d’un coup. Et le lendemain matin, elle attend en vain les déménageurs dans sa nouvelle demeure. Finalement, au bout de six longs jours d’attente et après la publication d’un article dans un journal local, elle est enfin livrée le 5 septembre ! Ouf ! Mais hors de question d’en rester là. D’autant qu’un fauteuil et le plan de travail de votre cuisine sont arrivés cassés.





