Le contrôle technique qui se termine mal

publié le 21/02/2019 à 09:20

Le cas de Catherine

Le 26 décembre 2018, Catherine confie son véhicule à un concessionnaire afin qu’il effectue un pré-contrôle et un contrôle technique. Au retour du contrôle technique, l’employé du garage a un accident avec son véhicule… Le chef d’atelier du garage

l’emmène tout de suite sur le lieu de l’accident. Un constat est signé entre les deux parties, la concession (pour son véhicule) et le propriétaire de l’autre véhicule. L’expert de l’assurance de son garage l’appelle et déclare sa voiture irréparable. Le montant de l’indemnisation est fixé à 8500 euros. Son garage lui prête une voiture, c’est qui est la moindre des choses vu les circonstances. Mais le 11 janvier, elle est sommée de la restituer dès le lendemain. Elle obtient un délai d’une semaine puis elle est finalement contrainte d’acheter une voiture. A ce jour, elle attend toujours l’indemnisation de l’assurance du garage.



