Le chalet jamais monté

publié le 27/09/2018 à 09:20





Le cas de Katy

Le 7 février 2018, Katy engage un artisan pour réaliser les fondations et le montage de son chalet en bois. Elle paie d’emblée un acompte de 10.000€ sur un devis total de 22.700€. Le versement se fait en partie en liquide (1500€) et en partie par chèque (8500€). Sur le coup, elle ne se méfie pas, d’autant que les travaux doivent démarrer au bout de 10 jours. Seulement, l’artisan ne se présente pas comme convenu, puis il la balade pendant plusieurs semaines. Pressée par les autres corps d’état prévus sur ce chantier, elle est littéralement à bout. Résultat, le 4 avril, elle réclame l’annulation du devis et le remboursement de son acompte. En l’absence de retour de l’artisan, son avocat résilie bien le marché par courrier. Mais vous attend toujours son argent.