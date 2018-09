Le cas d'urgence

publié le 24/09/2018 à 09:20





Le cas de Claudine

Claudine appelle pour sa mère de 94 ans. Il y a urgence ! Son monte-escalier est en panne depuis 4 mois ! Pour aller dans sa chambre, elle n’a pas d’autre choix que de monter les marches une à une, une véritable épreuve pour sa maman. Elle a acheté ce monte-escalier en 2011 et a souscrit un contrat d’entretien jusqu’en mai dernier. Coup du sort, quelques semaines plus tard le monte-escalier tombe en panne. Un technicien de la société qui lui a vendu l’appareil s’est déplacé une fois à son domicile mais depuis : plus rien. La société lui aurait dit ne pas vouloir intervenir et l’aurait envoyé vers le constructeur ! Mais la mère de Claudine, n’aurait jamais eu affaire à lui !