Le cas d'école

publié le 02/10/2018 à 09:20



Le cas d'Anne-Laure

Anne-Laure, à cause d’une erreur administrative, a raté sa rentrée des classes ! En juin, elle réussit le concours pour entrer en école d’assistante sociale (avec une moyenne de 16,5/20 !). Pour financer cette formation, elle fait une demande auprès d’un organisme spécialisé. Elle envoie tous les documents demandés… Et c’est là que les ennuis commencent… On lui annonce que sa demande est rejetée. Elle n’aurait, soi-disant, pas fourni tous les documents nécessaires et pas répondu à temps aux différentes relances de l’organisme. En fait, elle a bien répondu à tous leurs mails mais il y aurait eu une erreur de traitement dans son dossier. Selon les dires d’un agent de l’organisme, votre dossier aurait été confondu avec celui d’un autre ! …