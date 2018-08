Le capricorne laissé-pour-compte

publié le 21/08/2018 à 22:30

Chantal a été lâchement quittée par son compagnon après 16 ans de vie commune. Il lui a annoncé d'une manière brutale et instantanée qu'il la quittait pour une vieille amie du lycée. Perdue, Chantal ne reconnait plus l'homme qu'elle aime, elle pense qu'il est manipulé par sa nouvelle compagne. Son ex compagnon a résilié leur bail d'appartement et est parti vivre chez sa nouvelle femme qu'il aime. Déconcertée, elle ne comprend pas pourquoi il en est arrivé à ce stade. Les astres lui réservent-ils une bonne nouvelle ? Christine nous le dit ce soir.





astrologie

