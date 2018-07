Le budget voiture s'est alourdi de 1,5% en 2016

publié le 31/03/2017 à 06:58

Combien vous coûte votre voiture ? En 2016, le budget automobile des Français s'est alourdi de 1,5%, selon l'enquête annuelle de l'Automobile Club Association. En moyenne, ils ont consacré en moyenne 5.883 euros à leur voiture, soit une petite centaine d'euros d'augmentation. En cause : la hausse de l'assurance (quatre fois l'inflation) ou encore les prix des pièces détachées (+2%), mais aussi les taxes. Nous sommes toujours les automobilistes parmi les plus taxés d'Europe. Surtout pour le carburant : jusqu'à dix-sept fois l'inflation pour le gazole. À tel point que l'Automobile Club parle de "délire fiscal".



Il y quand même des propriétaires heureux. Comme ceux d'une Dacia Logan diesel, avec le budget le plus riquiqui : 4.756 euros pour quelqu'un qui parcourt un peu plus de 8.000 kilomètres par an. Autrement dit : imbattable. Même si tout n'est pas rose. La voiture est certes construite en Roumanie à des prix de revient roumains, elle est entretenue en France à des prix de revient français. Ainsi, elle est vendue 37% moins chère que sa cousine la Clio, mais elle est seulement 6% moins chère à l'entretien. Et puisque l'on parle de Clio, en essence elle reste plus rentable que la version diesel jusqu'à 15.300 kilomètres.

Découvrez les résultats complets du Budget de l'Automobiliste pour l'année 2016 : https://t.co/lThlK3qNDO #budgetACA pic.twitter.com/A8ueZd1aYc — Automobile Club (@lautomobileclub) 30 mars 2017

Il y a des disparité selon les voitures et selon les régions. Le bonnet d'âne revient à la région PACA, dernière du classement avec le budget le plus élevé (plus de 6.100 euros par an). Les postes de dépenses qui concerne l'achat et la reprise ainsi que l'assurance sont plus élevés qu'ailleurs. Ainsi un automobiliste débourse 730 euros par an en assurance, contre seulement 564 euros pour un Lorrain. La Lorraine qui est la région la moins chère de France, où les automobilistes déboursent 14 % de moins qu'en PACA.